После ЧП на детской игровой площадке завели дело

На первый взгляд - самый обычный день. Ничего не предвещает беды. На площадке во дворе многоэтажного дома гуляют родители с детьми. Некоторые прыгают на батуте. И вот внезапно сильный порыв ветра подбрасывает его на несколько метров вверх и переворачивает в воздухе. Дети оказываются на земле.

Очевидцы говорят, что все произошло мгновенно. Погода начала резко портиться. Ветер усиливался, но казалось, что стихия обойдет стороной. Некоторых спасло чутье. В последний момент родители забрали детей с батута.

На помощь детям бросились взрослые. Они попытались оказать им первую помощь. Всего пострадали четыре ребенка, трое отделались легкими ссадинами, а вот пятилетней девочке совсем не повезло. В момент падения она сильно ударилась головой. У нее тяжелая черепно-мозговая травма. Сейчас находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

Родители девочки уверены, что батут был изначально установлен с нарушениями. И, конечно, все сейчас задаются одним вопросом: кто виноват в случившемся? Так называемый батутный центр во дворе дома открыл совсем недавно местный предприниматель. За развлечение брал фиксированную стоимость - 200 рублей. Как выяснили правоохранители, никакого разрешения на установку аттракциона не было. За безопасность фактически никто не отвечал. На детской площадке находился только кассир.

Где сейчас владелец аттракциона - неизвестно. По словам местных жителей, после инцидента он не появлялся на месте ЧП. С семьями пострадавших не связывался. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В этот день на Уфу обрушился серьезный ураган. МЧС рассылало всем жителям Уфы сообщения о том, что прогнозируется сильный ветер. Организаторы аттракциона, судя по всему, проигнорировали предупреждение и не стали закрывать батут. Теперь им грозить реальные сроки.