Представители всех регионов участвуют в форуме СПО в Калуге

В Калуге проходит форум, приуроченный к 85-летию системы среднего профессионального образования в нашей стране. Он организован в рамках деловой программы финала чемпионата "Профессионалы" по промышленным компетенциям.

В мероприятии участвуют представители всех регионов. Это преподаватели колледжей и техникумов, руководители образовательных организаций, чиновники и бизнесмены.

Организованы пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы. Обсуждают роль СПО в развитии экономики страны, подготовку отраслевых кадров, возможности для самореализации и формирование профессиональных навыков.