На фестивале "Вдохновленные детством" подвели итоги одноименного конкурса сценариев

В Москве прошел фестиваль "Вдохновленные детством". На нем подвели итоги одноименного Всероссийского конкурса киносценариев - его впервые организовали для участников от 7 до 17 лет.

Всего поступило более 7 тысяч заявок. Проводили конкурс в трех номинациях - художественное, документальное и короткометражное кино.

Под руководством экспертов начинающие сценаристы изучали теорию и применяли знания на практике. Проекты оценивало профессиональное жюри, но главное - их представили и широкой аудитории. В финал конкурса отобрали 27 работ - по три в каждой возрастной категории и номинации.