Филипп Киркоров сообщил о горе и расплакался: "Не дождался меня два часа"

У Филиппа Киркорова горе. Поп-король в беседе с журналистами сообщил о трагедии и даже не сдержал слез. Оказывается, у известного артиста умерла любимая собака.

"Этот год у меня — серьезные потери. Грустно мне стало сегодня, не дождался меня пес два часа, пока мы летели из Казани — он умер. Такой классный был... Жалко... Этот год и тяжелый, и счастливый, столько было и трагического, и классного", - констатировал Филипп Киркоров.

Певец настоятельно попросил больше не дарить ему собак.

Также популярный исполнитель высказал надежду, что скоро в его жизни наступит белая полоса. "Думаю, следующий год начнется очень хорошо, потому что я готовлю свои концерты", - сообщил певец.

Также Филипп Киркоров прокомментировал свой конфуз на сцене. Напомним, артист выступил на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Казани. На сцене певец по задумке должен был подняться по лестнице. Однако едва ступив на одну ступеньку, поп-король вдруг упал на бок. Танцоры немедленно подхватили Киркорова, который не растерялся и продолжил петь.

Исполнитель заявил, что в жизни бывают взлеты и падения, и заявил, что ничего ради хайпа он не делает, а просто ярко живет, передает "Звездач".