Президент Франции Эммануэль Макрон своими инициативами и заявлениями пытается сорвать договоренности между Россией и США, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

Как пишет AgoraVox, "навязчивая идея Макрона" отправить на Украину западный военный контингент "с каждым днем становится все более агрессивной".

Этот план президента Франции "угрожает дипломатическому диалогу о мире между США и Россией", а Макрон продолжает навязывать свой инициативы и участие в процессе украинского урегулирования, чтобы "сорвать сделку" Москвы и Вашингтона, утверждает портал.

Ранее Эммануэль Макрон уверял, что участвовать в обеспечении безопасности Украины готовы около 30 стран, согласных "разделить бремя" по предоставлению таких гарантий. Однако называть конкретные страны или политиков Макрон не стал.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев резко высказался об инициативах Макрона, заявив, что "безмозглый галльский петух никак не успокоится с идеей отправки войск", хотя не раз было сказано, что "Россия не примет такой "гарантии безопасности".