Внуки клянчат деньги у живущего на одну пенсию больного Николая Дроздова

В последнее время про легендарного ведущего, ученого Николая Дроздова ходят тревожные слухи. Якобы состояние знаменитого биолога оставляет желать лучшего. Например, сообщалось, что в июле Дроздова положили в больницу - у ведущего диагностировали острую форму гонартроза: одно колено почти не разгибалось. Ему якобы сделали операцию.

В итоге Николай Дроздов решил прокомментировать информацию о своем нездоровье. Телевизионный мэтр успокоил фанатов. "Чувствую себя в пределах нормы, хожу по улице с палочками. Но я с этими палочками и раньше ходил — это те самые, для скандинавской ходьбы. Теперь я иду медленнее, не так, как раньше", - сообщил ученый.

У ведущего есть две дочери. Они тоже занимаются наукой, однако с именитым родителем видятся нечасто. Внуки также не балуют Дроздова вниманием. "Дочери редко, но навещают. Больше переписка идет у нас. Внуки тоже больше пишут, денежку просят прислать. Я им сам бывает что-то на праздники покупаю", - рассказал Дроздов Starhit.

Зато всегда рядом супруга Татьяна Петровна. Она заботится о телеведущем и старается во всем ему угодить. "Вот сейчас побежала в магазин купить что-нибудь вкусненькое. Я не могу туда ходить по понятным обстоятельствам, да и не хочу. Там очереди, а если узнают меня, то еле отобьюсь", - сообщил телемэтр.

Николай Дроздов рассказал, что в свои 88 лет все еще пользуется популярностью, его зовут на телевидение, однако он старается следить за здоровьем и не перетруждаться. Поэтому редко принимает предложения сниматься. А так как нет дополнительного источника доходов, то Дроздов с женой живут на пенсию размером около 40 тысяч рублей с небольшими надбавками.