Пассажиров будут пускать в российские поезда по биометрии

ОАО "Российские железные дороги" совместно с министерствами цифрового развития и транспорта прорабатывают тему организации посадки пассажиров в поезда по биометрии. Об этом рассказал в четверг, 28 августа, заместитель руководителя РЖД Евгений Чаркин.

Как уточнил представитель компании, как только будут урегулированы сопутствующие вопросы, РЖД протестируют технологию на одном из действующих маршрутов. Затем, изучив результаты эксперимента, перевозчик решит, нужно ли распространять применение биометрии на все маршруты.

Для идентификации пассажиров будут использоваться Единая биометрическая система и Единая система идентификации и аутентификации — это государственные платформы, обеспечивающие только санкционированный доступ к данным.

Однако посадка в поезд по биометрии — это все же дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо будет иметь при себе, цитирует Чаркина ТАСС.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский подчеркивал, что сдача биометрических данных останется добровольной процедурой для граждан России, а противоречащие этому сообщения в средствах массовой информации и интернете — ложь.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наше государство относится к мировым лидерам в области цифровизации государственных услуг. В ближайшие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение технологий искусственного интеллекта во всех сферах, подчеркивал глава государства.