Сергей Собянин представил программу празднования Дня города

В Москве на День города пройдет 138 мероприятий. План основных торжеств одобрил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Президиума города.

13 и 14 сентября на Поклонной горе пройдут концерты: в субботу выступят артисты "Дорожного радио", в воскресенье пройдет патриотический фестиваль "Музыка гордых", сообщили в столичной мэрии.

На ВДНХ состоятся развлекательная программа возле фонтана "Дружба народов" и шоу "Кольца Москвы" со спецэффектами.

Свою праздничную программу готовят несколько столичных вузов - медицинский университет имени Пирогова, МФТИ и другие. Северный и Южный речные вокзалы подготовили специальные программы для семей детьми.

Кинопарк "Москино" 13 и 14 сентября приглашает на концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве" с участием знаменитых артистов, а также на представления бесплатного цирка шапито. В саду имени Баумана состоятся кинопоказы фильмов "Я шагаю по Москве" и "Девушка без адреса".

В 20 московских парках пройдут концерты живой музыки, спортивные состязания, детская анимация и творческие мастер-классы. В музеях организуют тематические выставки, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы.

Москва отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября.