МВД разъяснило, кто должен платить новую пошлину за техосмотр

С 1 сентября в России начнут взимать государственную пошлину размером 500 рублей за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты на автомобиль.

После сообщений об этой пошлине у многих возник вопрос, кто обязан ее оплачивать — операторы или автовладельцы, приехавшие проверять машину. Четкого ответа в соответствующей норме Налогового кодекса нет.

Как рассказали "Коммерсанту" в Министерстве внутренних дел России, обязанность по оплате государственной пошлины за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра возлагается на владельца транспортного средства.

Ранее в МВД рассказали, что россиян старше 60 лет не станут ограничивать в праве водить машину. При обсуждении проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения было решено исключить пункт, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет.

Тем временем россиян предупредили про новое основание лишения водительских прав — глава государства Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за непропуск автомобилей со специальными сигналами. За это водитель рискует лишиться прав на срок от трех месяцев до года.