Сергей Собянин сообщил о росте оборота пищевой промышленности Москвы

За первые шесть месяцев в столице вырос оборот пищевой промышленности. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В тройку лидеров вошли предприятия мясной промышленности (102,1 миллиарда рублей), заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (68,1 миллиарда рублей), и производители напитков (55,9 миллиарда рублей).

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве на День города пройдет 138 мероприятий. Столица отметит свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В 20 московских парках пройдут концерты живой музыки, спортивные состязания, детская анимация и творческие мастер-классы. В музеях организуют тематические выставки, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы.

По словам столичного мэра, Москва обогнала все европейские мегаполисы по динамике развития. Например, в сферах благоустройства и развития транспорта. В среднем в Москве будут открывать по 6 новых станций метро в год. Строят целыми линиями. На схеме появятся графитовая "Рублево-Архангельская" и рубиновая Бирюлевская. А в конце 2026 в столичной подземке планируют запустить первый беспилотный поезд.