От ковида до ОРВИ: в России разработали тест сразу на 25 инфекций

Российские ученые разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп, ОРВИ и коронавируса.

Это первый зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики, сообщили в Роспотребнадзоре. Он способен обнаружить значимые возбудители ОРВИ, COVID-19, энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и бокавирус.

Многие заболевания, в частности, ковид, имеют схожие симптомы с простудой и гриппом, однако лечить их нужно по-разному. Тест позволит выяснить, чем именно заболел человек.

"Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.