Дания предложила санкции против России по энергетике и криптовалюте

Дания предлагает Евросоюзу установить новые санкции в отношении доходов России от экспорта нефти и газа, а также в финансовом секторе, включая криптовалюту.

Как пишет Politico, датские власти в рамках своего председательства в интеграционном объединении выступили с инициативой относительно новых антироссийских ограничений. Они могут войти в очередной, уже 19-й по счету, пакет рестрикций Евросоюза против России.

В числе прочего обсуждается возможность впервые применить такой санкционный инструмент, как запрет экспорта продукции государств — членов ЕС в третьи страны, если с их стороны исходят высокие риски обхода рестрикций.

Обсуждать предлагаемые ограничения члены ЕС намерены в Копенгагене 28-30 августа на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не верит в выполнение Россией обещаний по мирному урегулированию конфликта с Украиной, а потому продолжает прорабатывать новые ограничительные меры.

В то же время американский лидер Дональд Трамп заявил, что нельзя исключать вероятность "экономической войны" между Соединенными Штатами и Россией, если не появится каких-либо сдвигов в украинском урегулировании. Однако конкретных заявлений о новых санкциях он пока не делал.