FT: США пересмотрели позицию по гарантиям безопасности для Украины

Соединенные Штаты решили поддержать потенциальные международные контингенты стран Запада, если они появятся на Украине в качестве миротворцев. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, американские власти пересмотрели свою позицию в отношении предоставления гарантий безопасности Украине после завершения конфликта. В частности, в Вашингтоне намерены согласиться предоставлять европейским военным, если их отправят на Украину, разведывательные данные.

Также американцы могут снабжать европейский контингент на Украине системами, необходимыми для защиты воздушного пространства. Однако официально это пока не подтверждено.

Ранее в Госдепартаменте призвали Европу взять на себя главную роль в гарантиях безопасности для киевского режима. При этом источники называют два варианта оформления будущей сделки по Украине — первый вариант предусматривает трехстороннее соглашение, которое подпишут Россия, Украина и США, а позднее подтвердит Совбез ООН.

При этом американский президент Дональд Трамп заверил, что до тех пор, пока он остается президентом Соединенных Штатов, американских войск на Украине не будет, хотя не исключена поддержка в другом формате.