Диброва выступила после заявлений жены любовника: "Я выбрала трудный путь правды"

Миллиардер Роман Товстик и модель Полина Диброва больше не скрывают отношения. После того, как обманутая жена бизнесмена Елена снялась в шоу Андрея Малахова и рассказала о двойном предательстве, ситуацию прокомментировала сама Полина Диброва.

Для начала четвертая жена популярного ведущего Дмитрия Диброва поблагодарила друзей и близких за поддержку в этот "трудный момент". Она заявила, что никогда не думала оказаться под таким колоссальным давлением и в "искусственно созданном" вокруг нее скандале.

Однако Полина Диброва дала понять, что не собирается прогибаться и будет продолжать делать то, что хочет. "Мое отношение ко всему происходящему простое и четкое: я выбрала трудный путь правды и буду бороться за то, во что верю. Главное для меня сейчас, как и всегда в жизни, - мои дети и их спокойствие. Не собираюсь участвовать в грязной публичной игре, в которую меня пытаются втянуть", - заявила Полина в своем официальном телеграм-канале.

Она подчеркнула, что не будет комментировать происходящее, и призвала всех уважать ее "личное пространство" и детей. "Придет время, и правда обязательно победит", - заключила Диброва.

Вот только многие комментаторы в Сети с еще большей силой набросились на нее после этого сообщения. Интернет-пользователи не только пристыдили Полину, но и язвительно поинтересовались, про какую такую "правду" она говорит.