Лукашенко пообещал одарить картошкой участников саммита ШОС в Китае

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возьмет с собой в официальную поездку в Китай несколько мешочков картофеля.

Как сообщает БелТА, накануне визита в КНР, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Лукашенко рассказал, что уже подготовлены особые подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая — это презенты политикам из других государств.

Лукашенко пообещал одарить зарубежных коллег картофелем особых белорусских сортов "Першацвет" и "Бриз", выращенным в его собственном подсобном хозяйстве.

При этом президент Беларуси предупредил, что в этом году сохранится значительный спрос на картофель за пределами страны, в том числе в России. Поскольку было заблаговременно принято решение увеличить площади для выращивания этого важного овоща, урожая должно хватить всем.

При этом политик потребовал отладить четкие связи с торговыми сетями для своевременных поставок картофеля в магазины: "Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими. Торгаши должны подключаться на всю катушку".

В мае российскому лидеру Владимиру Путину заявили, что в Беларуси закончилась картошка — это вызвало искреннее удивление главы государства, который поинтересовался, "что это такое".

После этого белорусский лидер подчеркивал, что ситуация с дефицитом картофеля была создана искусственно, а когда контроль правоохранительных органов "с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась".