Собянин: Зарплату педагогов в Москве значительно повысят с 1 сентября

Размер заработной платы московских педагогов с 1 сентября 2025 года значительно повысится. Об этом рассказал в четверг, 28 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы выступил на традиционном общегородском педагогическом совете накануне начала нового учебного года. Педсовет прошел на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе.

Сергей Собянин подчеркнул, что качество работы педагогов зависит в числе прочего, и "от того, как город о вас заботится, как решают вопросы материального обеспечения, заработной платы".

Москва несколько опережает по уровню заработной платы соответствующие указы главы государства, однако с учетом уровня инфляции и роста цен столичные власти решили с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов, цитирует заявление Сергея Собянина АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что федеральное правительство проиндексирует с 1 октября размер зарплаты для отдельных категорий бюджетников на 7,6%. Для осуществления увеличенных выплат в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено более 30 миллиардов рублей.

До того вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала переход к новой системе оплаты труда бюджетников в соответствии с поручением президента. В отраслевых профсоюзах отмечали, что ожидают от реформы, прежде всего, выравнивания различий в оплате труда между так называемыми бедными и богатыми субъектами Российской Федерации.