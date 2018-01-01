Путин назвал Вышинского сильным духом человеком и блестящим журналистом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Кирилла Вышинского.

Глава государства отметил, что Вышинский был мужественным, сильным духом человеком и блестящим журналистом.

"Он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду. Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам", - говорится в сообщении Кремля.

О смерти главного редактора РИА Новости Украина, исполнительного директора "России сегодня" Кирилла Вышинского стало известно 23 августа. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

В 2018 году он был арестован по обвинению в поддержке республик Донбасса и государственной измене. После 400 дней нахождения в СИЗО Вышинского освободили из-под стражи, а позже, в 2019 году в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом он прибыл в Россию.