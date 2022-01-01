Орбакайте винит Пугачеву в разрушении карьеры

В 2024 году Кристина Орбакайте объявила о приостановке музыкальной деятельности в России. В интервью певица дала понять, что на такое решение повлияли сложившиеся обстоятельства, намекнув на позицию, которую заняли ее ближайшие родственники, в частности, мать Алла Пугачева, которая в 2022 году вместе с молодым мужем и двумя детьми покинула Россию, перебравшись жить вначале в Израиль, а затем на Кипр.

Говорят, Кристине Орбакайте до сих пор поступают предложения, причем люди готовы платить двойной гонорар, обеспечить полную конфиденциальность и создать все условия, но артистка отказывается. Как утверждает Mash, Кристина Орбакайте винит свою мать Аллу Пугачеву в отмене выступлений в России и хейте публики.

Сейчас старшая дочь Примадонны в основном выступает за границей. Однако говорят, что публика без особой охоты посещает ее концерты. В близком кругу утверждают, что нынешние гонорары Орбакайте не идут ни в какое сравнение с теми, которые она получала до 2022 года.

Впрочем, певица старается не унывать. В связи с пробуксовкой карьеры она сосредоточилась на семье. Так, Кристина много путешествует с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и их дочкой Клавдией.