Российские войска освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР.

Село взяли в результате действий "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Нелеповка расположена между Новгородским (Нью-Йорком) и Торецком.

В зоне действия группировки противник потерял за сутки до 205 военных, восемь единиц техники, восемь складов с боеприпасами и склад материальных средств.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли населенный пункт Первое Мая в ДНР.