Медведев: Австрия не вправе отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО

Основой государственности Австрии является принцип нейтралитета, закрепленный в целом ряде документов, а потом отказаться от него в одностороннем порядке и примкнуть к Североатлантическому альянсу страна не может. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в статье для RT, опубликованной в четверг, 28 августа.

Материал вышел в свет после слов главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о необходимости публичного обсуждения возможности отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО.

Как отметил Медведев, пресловутый нейтралитет, зафиксированный и в основном законе Австрии, составляет юридический фундамент страны — при его изъятии рушится вся австрийская государственность.

С учетом этого ответы на два ключевых вопроса — "Вправе ли Австрия в одностороннем порядке отказаться от закрепленного в законодательстве постоянного нейтралитета?" и "Может ли Вена принять решение о присоединении к Североатлантическому блоку?" — однозначно отрицательные, подчеркнул Медведев.

Российский политик также указал на то, что милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца и резко сокращает возможность суверенного политического маневрирования. В то же время значительно повышается риск "стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России".

Ранее прежний министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявлял, что его страна надеется на всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве. Чтобы добиться его и положить конец конфликту на Украине, по мнению политика, необходима поддержка новой администрации Соединенных Штатов и учет мнения украинского народа.

При этом президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что восстановление отношений между Россией и Европой вполне возможно после урегулирования конфликта на Украине, однако их характер не будет прежним.