"Радиостанция Судного дня" передала семь загадочных слов

Военная радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир новые сообщения с необычными словами.

Всего прозвучало шесть сообщений с семью словами, пишет Telegram-канал "УВБ-76 логи".

28 августа в 09:09 прозвучало слово "вокзальный", в 09:17 - "азооспермия", в 10:36 - "соляный", в 10:44 - "мексиканец". В 10:53 прозвучали сразу две шифровки: "дворник" и "режемюль", а в 11:34 передали сообщение "водометный".

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий жужжащий сигнал. Иногда в эфире раздаются голосовые сообщения на русском языке – отдельные слова или короткие фразы. При этом неизвестно, кто и с какими намерениями транслирует сигнал.