Собянин вручил награды директорам школ по итогам 2024-2025 учебного года

Новые школы, современная инфраструктура, цифровые сервисы и поддержка педагогов. Все это - инвестиции в будущее столицы и ее жителей. Традиционный августовский общегородской педсовет Сергей Собянин начал с темы ЕГЭ и напомнил, что эксперимент по подготовке превратился в новый московский стандарт образования, теперь последние месяцы в 11 классе полностью посвящены экзамену, а знания учеников совпадают с требованиями ЕГЭ.

"Это жизненно необходимо для наших выпускников школ. Ради этого мы и готовим их. Для того, чтобы была возможность поступить в лучшие высшие учебные заведения, лучшие университеты Москвы, получить востребованную специальность. И то, что мы делаем, это значительная часть их судьбы и их будущего", - отметил мэр.

Говоря о планах на новый учебный год, глава города выделил масштабную реконструкцию старых школьных зданий. Десятки корпусов будут превращаться в современные и технологичные пространства. Продолжится развитие Московской электронной школы: добавят новые тренажеры с элементами искусственного интеллекта.

На педагогическом совете выступил и министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что Москва показывает лучшие результаты не только в школьном, но и в профессиональном образовании. Все колледжи столицы уже включены в федеральный проект "Профессионалитет", их программы синхронизированы с запросами работодателей.

"Результаты учеников, студентов и педагогов ежегодно подтверждают статус столичной системы образования как наиболее эффективной, на которую, как я уже сказал, равняются многие регионы", - указал министр.

Коллективы лучших учебных заведений столицы получили награды за выдающиеся заслуги и вклад в развитие московского образования.

"Какие бы мы школы ни строили, какие бы мы технологии ни применяли, как бы мы ни развивали электронную школу, искусственный интеллект, главное остается за вами, за педагогами. Все зависит от ваших рук, от ваших сердец, от вашего умения, от ваших знаний", - подчеркнул Собянин.

И, конечно, учителей порадовала новость о повышении зарплат. В новом учебном году они в среднем вырастут на 24 процента.

Отдельно на педсовете говорили о дополнительном и патриотическом образовании. Почти половина всех победителей Всероссийской олимпиады школьников - москвичи, а интерес к кадетским классам и военно-спортивным лагерям только растет. В этом году через них прошли тысячи ребят, и уже в следующем количество таких площадок увеличат.