На юге Москвы поймали нелегального перевозчика

На юге Москвы 28 августа ловили нелегальных перевозчиков. У станции метро "Лесопарковая" мужчина загрузил целую машину пассажиров и отправился по адресу.

Информацию получили сотрудники Госавтоинспекции. Они стали сразу преследователь нарушителя на МКАДе. Через некоторое время автомобиль удалось остановить. Как для водителя, так и для пассажиров это стало полной неожиданностью. Теперь машину отправят на стоянку.

Такие рейды проходят в городе регулярно. Выявляют как нелегальных перевозчиков, так и нарушителей правил дорожного движения.