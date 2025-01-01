Восстановление усадьбы Морозова идет в столице полным ходом

Знаменитый дом с Атлантами, особняк Морозовых в Подсосенском переулке, - один из красивейших в столице. Сейчас скрыт за строительными лесами. Мастера уже заменили кровлю. Идет реставрация фасадов.

"Фасады здесь довольно сложные. Вся поверхность рустованная, плюс ко всему - очень большое количество лепного декора, который сильно деструктурирован", - отметил Сергей Чернышев, директор по реставрации компании-подрядчика.

Дом с Атлантами принадлежал Викуле и Алексею Морозовым. Представителям известнейшего купеческого рода. Построен в 1879 году по проекту архитектора Михаила Чичагова, а позднее перестроен гением модерна Федором Шехтелем. Он же стал и создателем невероятных интерьеров. Как в шкатулке, самое драгоценное в этом особняке - внутри. Каждое пространство - в своем стиле. Египетский зал, готический кабинет. И восхитительный будуар в стиле рококо. Интерьерами здесь занимались и Врубель, и Конёнков.

Однако усадьба Морозовых - это целый комплекс зданий. Вот еще одно, с оранжереей. Как многослойный пирог. В основе - палаты 17 века, плюс пять этажей. Во время реставрации случились фантастические открытия. Сразу несколько залов с шехтелевской отделкой.

"Если мы предполагаем, что мы находимся в торжественном зале, соседний зал, соответственно, - кабинет. Потом у нас идет французская гостиная, потому что там есть роспись в стиле ватто и стоит камин резной", - рассказывает Николай Сорокатый, реставратор.

А еще - мавританская гостиная, парадная спальня, молельня. В так называемом сводчатом зале были обнаружены великолепная роспись потолков, геральдическая живопись с изображением льва.

"Авторство Врубеля не подтверждено, это либо он, либо кто-то из его учеников. Кроме того, когда реставраторы простукивали стены, они обнаружили сейф конца девятнадцатого века. Он оказался пустым", - сообщил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы.

На данный момент реставраторы расчистили лепной декор от многочисленных слоев шпаклевки и краски. Работать приходилось ювелирно, с очень тонким инструментом.

"Лепнина была под толстыми известковыми и эмалевыми покрасками, вот это была самая большая сложность, потому что очень много мелких деталей и туда очень трудно проникнуть. Дополнили и отлили отсутствующие элементы, удалили поздние вставки и готовимся привести уже все в экспозиционный вид", - добавил Николай Сорокатый.

Вся былая красота сейчас великолепно видна. Но по дому с оранжереей работа реставраторам предстоит еще большая и кропотливая - и явно на нее уйдет не один год. А вот реставрацию фасадов главного здания планируют завершить уже к концу 2025-го.