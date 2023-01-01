Выставка "Курс на Север" открылась в Пушкинском музее

На протяжении веков Крайний Север оставался неизведанной землей. Сначала его пытались запечатлеть на гравюрах, позже влюбленные в суровую красоту художники открыли миру новый северный колорит. В Пушкинском музее можно пройти этот путь почти в четыре века.

"Север - это наше все. Мы давно начали осознавать себя как страну северную. Это была форма идентификации русского человека в конце 19, начале 20 века. Здесь есть вещи керамические, различные графические техники, живопись, пластика, в общем, это довольно разнообразная история того, как Север осознавался, визуализировался, осваивался", - отметил Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе.

Одними из первых среди художников туда отправились Константин Коровин и Валентин Серов. Их поездка в Архангельск и на Белое море стала настоящим открытием: Север впервые предстал не суровой окраиной империи, а местом красоты и света.

"Коровин еще знаменит тем, что он вывел такую формулу северного колорита, которой потом пользовались и другие художники, в том числе и Николай Досекин. И сейчас на выставке у нас образовалась такая любопытная пара, потому что прямо рядом вы можете увидеть еще одно произведение с очень похожим мотивом, тоже яркое солнце, тот же золотистый свет, который так привлекал художников на Севере", - объясняет Александра Данилова, заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина.

На выставке можно увидеть и образы северных народов. Целый раздел посвящен работам Евгении Эвенбах, которая создала серию графики о женщинах Севера - сильных и выносливых хранительницах традиций.

"Она изображает нанайских матерей, которые кормят ребенка или играют с детьми. Она делала портреты нанайских женщин. Это очень минималистичные, очень лаконичные, очень поэтические образы. Она обращает внимание на быт и повседневные занятия нанайских женщин, в частности, вот разделка рыбы, то, что было традиционно женским делом", - показывает Анна Чернышева, научный сотрудник отдела графики ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Но Север продолжает вдохновлять и сегодня. Вот, например, проект "Мангазейский морской ход", связавший прошлое и настоящее освоения Арктики. Это точная копия поморского судна 17 века, и на таком же корабле, только в натуральную величину, в 2023 году провели экспедицию по Северному морскому пути на 3000 километров, повторив маршрут первых русских мореплавателей.

Участники экспедиции построили традиционный поморский карбас по старинным технологиям, без единого гвоздя. На выставке, конечно, стоит его макет, а настоящий можно увидеть на фотографиях, которые также стали частью этого проекта, посвященного Северу.