Путину представили доклад о социально-экономическом развитии Саратовской области

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Саратовской области. Роман Бусаргин доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

Среди приоритетов - поддержка участников специальной военной операции и модернизация системы здравоохранения. За последние годы построены четыре крупных областных больницы. В том числе современный онкологический центр.

Ежегодно возводят более миллиона квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве, несмотря на заморозки, выполнены планы по сбору зерна и подсолнечника. Активно реализуют и масштабный проект модернизации трамвайной сети.