Минпросвещения представило список патриотических песен для изучения в школах

Министерство просвещения России разработало список патриотических песен, которые предлагается изучать школьникам на уроках музыки в общеобразовательных учреждениях.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, в репертуар школьного предмета "Музыка" предлагают включить 37 композиций, в том числе современных. Это, в частности, всем известные советские песни "День Победы", "Хотят ли русские войны", "Летите, голуби", "Песня о Матери-планете".

Современную патриотическую музыку представляют, например, песни Олега Газманова "Офицеры", Игоря Матвиенко "Конь", Дениса Майданова "Россия" и SHAMAN "Моя Россия".

Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что в ближайшие дни перечень будет разослан по всем школам России.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о текстах современных песен. Глава государства, комментируя инициативу провести конкурс песенной поэзии с упором на патриотические тексты, заявил, что "на потребу дня" тоже нужно писать талантливо.

Патриотизм остается в центре внимания при организации культурной жизни страны. В частности, российский лидер поручил правительству Москвы, Минкульту и другим ведомствам создать в столице театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.