В Москве простились с журналистом Кириллом Вышинским

В Москве простились с Кириллом Вышинским. Журналист и общественный деятель, исполнительный директор агентства "Россия сегодня" скончался 23 августа после продолжительной болезни.

Траурная церемония и похороны прошли на Троекуровском кладбище столицы. Здоровье Вышинского было подорвано 15 месяцами, проведенными в украинских застенках. В мае 2018 года журналист был задержан СБУ, а затем арестован по надуманному обвинению в госизмене. В сентябре 2019-го его удалось освободить путем обмена. Вышинский вернулся в Москву и продолжил работу ведущим телевизионных проектов и главным редактором радио "Спутник".

Соболезнования в связи с кончиной репортера и медиаменеджера выразил Владимир Путин. Кириллу Вышинскому было всего 58 лет.