Наталья Сергунина: В Москве начался международный модный форум БРИКС

В столице открылся международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он продлится до 30 августа в Московском концертном зале "Зарядье". В мероприятии примут участие дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 государств. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Помимо деловой части, в программе форума предусмотрена выставка "Родные мотивы". На ней будут представлены национальные костюмы народов России, а также вдохновленные ими современные образы. Также посетителей ждут показы коллекций зарубежных дизайнеров. Кроме того, подготовлен обучающий интенсив.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что российские и зарубежные дизайнеры представят коллекции на Московской неделе моды, которая пройдет с 28 августа по 2 сентября. В рамках мероприятия запланировано более 100 показов, оно объединит порядка 220 брендов.

Презентации проведут в арт-пространстве "Паркинг Галерея", на парящем мосту и Китайгородской стене, а также на ВДНХ, Болотной площади и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Меж тем в Москве стартовал прием заявок на международный конкурс композиторов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, такой конкурс в столице проводится впервые. Его посвятят 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Работы могут присылать как известные, так и начинающие композиторы из России и других стран.