Сообщения о якобы достижении соглашения по воздушному перемирию между Москвой и Киевом не соответствуют действительности. Об этом рассказал в четверг, 28 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос, никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не было.

Также Песков отметил, что российские бойцы успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины, однако Россия вместе с тем сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по мирному урегулированию, сообщает РИА Новости.

Ранее советник главы киевского режима Михаил Подоляк заявлял, что Украина действительно готова перейти к обсуждению с Россией перемирия в воздухе, поскольку считают такой сценарий "начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций". Речь велась про полный отказ от ударов с воздуха, в том числе с применением дронов.

В то же время предводитель киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина настаивает на предварительном прекращении огня до подписания мирного соглашения с Россией. Москву такой подход не устраивает — это явная попытка Киева выгадать время на передышку и перегруппировку своих войск.