Песков объяснил особый интерес к Путину в мире

Интерес мирового сообщества к российскому лидеру Владимиру Путину вполне закономерен. Такое заявление сделал в четверг, 28 августа, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать съемки за рубежом художественного фильма "Кремлевский волшебник", посвященного политической жизни в России. Роль Владимира Путина в ленте исполняет Джуд Лоу.

Как отметил Дмитрий Песков, Кремль с пониманием относится к съемкам этого фильма, поскольку Владимир Путин — один из самых опытных и самых успешных мировых лидеров, влияние которого на мировые дела трудно переоценить, сообщает ТАСС.

Ранее Песков уже заявлял, что в России "люди внимательно относятся к главе своего государства", что объясняет повышенный интерес к его персоне — в том числе к продуктам в его холодильнике. Как подчеркнул представитель Кремля, это "проявление консолидации всего общества вокруг президента" и следствие его популярности.

Между тем в Государственной думе отмечали, что кино является мощным инструментом воздействия на сознание молодых людей, а потому призвали создать в России собственную вселенную киногероев. Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова указала на то, что "наши геополитические враги" активно задействуют кинематограф в собственных интересах.