Дрон-разведчик над позициями ВСУ в Харьковской области бойцы подняли в сумерках. В это время и средства РЭБ противника не так активны, и заметить беспилотник сложнее. Сегодня была задача найти огневые точки националистов в Благодатовке. Это северный фланг Купянска. Российские войска начинают штурм поселка. Поэтому чтобы не нарваться на засады, крайне важно понимать, где враг прячет тяжелую технику.

Позиции, где ВСУ прятали танки, разведчики действительно нашли. И сразу передали координаты артиллерийским батареям. Если не подавить бронетехнику заранее, то штурм может захлебнуться. Да и бандеровцы поймут, что обнаружены, и поменяют точки. Поэтому снаряды не просто подносят, а буквально мчатся с ними к орудию. Тем более, что и целеуказания постоянно меняются.

Артиллерия и авиация сегодня интенсивно работают вдоль всего северного фронта. Танки и бронемашины ВСУ сгорают и под Соболевкой, это тоже Купянский участок, и в окрестностях поселка Песчаное - это уже в соседней Сумской области. Агентура сообщила, что ВСУ на этих направлениях пытаются скрытно собрать новый механизированный "кулак". И провокацию крайне важно сорвать еще на этапе ее подготовки.

В ДНР наши бойцы освободили село Нелеповка. Одновременно идет и вытеснение националистов из Красноармейска. Вот штурмовики сожгли еще один "Леопард", экипаж которого намеренно, в упор вел огонь по жилому дому.

На этой неделе заметно активизировались все участки и на южных направлениях. В Запорожской области, после освобождения поселка Плавни российские подразделения начали выдавливать бандеровцев из соседних Приморского и Степногорска. Уже заняты несколько кварталов. А в хорошую оптику видно и сам областной центр. До Запорожья остается примерно 20 километров по прямой.