Беременной Муцениеце понадобилась врачебная помощь после поздравления Прилучного со свадьбой

25 августа Агата Муцениеце и Петр Дранга поженились. Влюбленные сыграли свадьбу в кругу самых близких. Говорят, пара потратила на торжество несколько миллионов рублей. Интересно, что актриса предстала перед гостями в наряде, который максимально не привлекал внимание к ее изменившейся фигуре. Дело в том, что Агата ждет ребенка от Петра.

Причем слухи об интересном положении Муцениеце ходили еще с весны. Однако лишь в начале лета актриса подтвердила, что действительно ждет ребенка. Впрочем, артистка чувствует себя достаточно хорошо, чтобы работать и вести активный образ жизни. Так, Агата сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", что отправилась к стоматологу.

Актриса не стала уточнять, зачем ей понадобилась врачебная помощь, но дала понять, что процедуры прошли хорошо. Более того, из клиники беременная Муцениеце ушла с подарком - зонтиком.

Ранее Агату публично поздравил со свадьбой бывший муж, актер Павел Прилучный. Сделал он это вместе со своей нынешней супругой, актрисой Зепюр Брутян. Интересно, что и Прилучный с Брутян и Муцениеце с Дрангой поженились в одну дату. В Сети говорят, что таким образом Агата элегантно влепила оплеуху бывшему мужу. Дескать, предполагалось, что в этот день все СМИ будут обсуждать годовщину свадьбы Прилучного и Брутян, а оказалось, что все внимание забрали себе Муцениеце и Дранга.