Песков рассказал про энергичные меры для стабильных цен на топливо

Российские власти предпринимают все необходимые действия для того, чтобы цены на топливо оставались в стабильной зоне. Такое заявление сделал в четверг, 28 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментарий представителя Кремля последовал за сообщениями о том, что автомобилисты в Приморье выстраиваются в огромные очереди за бензином. Водители объясняют это боязнью дефицита топлива. Однако в краевом Минэнерго подчеркивали, что в регионе на 30% вырос поток туристов — люди "сами создают ажиотаж и набирают впрок".

Говоря о ценовой ситуации, представитель Кремля отметил, что возможны колебания цен на топливо по разным причинам, однако "правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне".

Дмитрий Песков напомнил о запрете на экспорт бензина и заверил, что "рынок стабильный, ситуация под контролем", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия занимает 15-е месте в Европе по доступности автомобильного топлива, исходя из того, какое количество 95-го бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители различных государств. В нашей стране этот показатель достигает 1360 литров.