Три новых корабля вошли в состав ВМФ России

Сразу три боевых корабля вошли боевой состав Военно-морского флота России: патрульный и два ракетных. Об этом рассказали в четверг, 28 августа, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство, в Балтийске флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий", построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В Махачкале состоялась церемония приема в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун".

Главком ВМФ Александр Моисеев пожелал экипажам новых кораблей доброй службы, а также в кратчайшие сроки подготовиться к выполнению поставленных задач, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин отметил высокие темпы обновления и пополнения военного флота. Он рассказал, что в состав ВМФ каждый год вводят по две атомные подводные лодки — и это "очень хорошо".

В мае глава кабмина Михаил Мишустин сообщал, что с 2025 года в России кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие шесть лет будет направлено из федерального бюджета более полутриллиона рублей.