Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Российский министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр" ВС России.

Как уточняет Минобороны в своем Telegram-канале, глава ведомства поблагодарил командование и личный состав соединения, а также вручил госнаграды особо отличившимся бойцам, которые продемонстрировали мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Белоусову доложили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем. Также ему показали систему, обеспечивающую автоматический полет БПЛА и их группы по заданным координатам без участия оператора.

Кроме того, министру презентовали наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств и провизии личному составу на линию боевого соприкосновения.

Ранее президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин, обращаясь к участникам СВО, подчеркнул, что правда — на нашей стороне, поэтому победа будет за нами. Вся страна поддерживает отважных бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

При этом российский лидер напомнил, что важнейшей задачей властей регионов России является помощь родным участников специальной военной операции. Путин указывал, что "личное внимание должно быть этому уделено".