Певица Ани Лорак на "Новой волне" держала мужа подальше от камер

Ани Лорак выступила на фестивале "Новая волна", который прошел в Казани. Артистка вышла на сцену и спела как сольно, так и дуэтом с Григорием Лепсом. Кроме того, певица то и дело мелькала перед камерами фотографов, общалась с журналистами. А вот своего супруга, испанца Исаака Виджраку, артистка держала подальше от репортеров, подметили комментаторы в Сети.

Не исключено, что мужчина просто не любит повышенное внимание. Ведь несмотря на то, что он не появлялся перед камерами в обнимку с Ани Лорак, певице все равно пришлось отвечать на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Так, артистка высказала уверенность, что и после брака надо сохранять романтику: ходить на свидания, делать подарки, посещать рестораны и даже флиртовать друг с другом, передает Super. Немаловажно, считает Ани Лорак, и быть самой собой рядом с любимым человеком и "сиять как бриллиант".

Напомним, 13 марта Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку. Влюбленные официально оформили отношения еще в сентябре прошлого года в Испании. А 14 февраля устроили красивую церемонию на Мальдивах. Интересно, что ни на росписи ни на райских островах не было толпы гостей. Пара предпочла эти дни провести только с самыми близкими.