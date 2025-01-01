В Госдуме призвали повысить пенсии в России до двух МРОТ

По всей России необходимо повысить пенсии до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступил в четверг, 28 августа, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отметил парламентарий, это хотя бы немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками и даже путешествовать по стране.

Нынешних пенсионных выплат, по словам Слуцкого, большинству российских пенсионеров "едва ли хватает на питание, лечение, ЖКУ, а зачастую — не хватает". При этом "с пенсиями в стране вообще чехарда — в одних регионах выше, в других ниже", а разница между максимальными и минимальными выплатами выросла в полтора раза, цитирует политика ТАСС.

Ранее Государственной думе выдвинули инициативу о снижении возраста для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 10 лет — с нынешних 80 до 70 лет. В поддержку этой идеи указывают, что до 80 лет в России доживают только 24,6% мужчин и 54% женщин.

Тем временем получить пенсии за первый, второй и третий кварталы 2025 года смогут наконец российские пенсионеры, проживающие в Эстонии и Латвии. Для перевода денег необходимо согласие иностранной стороны, но из-за санкций такие операции блокировались.