Собянин представил новый сервис "Технохантер" для стажировки в сфере инноваций

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил о запуске программы стажировки у резидентов кластера "Ломоносов". Так, на платформе i.moscow появится сервис "Технохантер". К нему присоединились более 20 предприятий.

"С 1 сентября студенты, аспиранты и выпускники столичных вузов смогут пройти стажировку у компаний-резидентов кластера "Ломоносов". Для ребят это отличная возможность получить реальный опыт. Для города — привлечь к инновационному развитию столицы молодых специалистов. На старте работы на сервисе уже представлены запросы больше 20 предприятий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, молодые специалисты вносят вклад в развитие инноваций в городе.

"Например, два студента совместной программы бакалавриата МФТИ и Школы управления СКОЛКОВО прошли стажировку в компании "Вормхолс Внедрение" и разработали "под ключ" бизнес-модель для нового нефтегазового оборудования компании", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Собянин рассказал о новых технопарках в Москве. Они расположены в Зеленограде и на Новомосковской улице - он включает телевизионные студии, дикторские, монтажные и другие помещения.