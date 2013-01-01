Меган Маркл напала на Кейт Миддлтон: дворец пытался скрыть правду

Меган Маркл с первого взгляда невзлюбила Кейт Миддлтон. Американка сочла, что британка ведет себя как сноб и смотрит на всех свысока. И все из-за того, что в день знакомства жена принца Уильяма не бросилась к экс-актрисе обниматься и целоваться.

Бывшая приятельница Меган Маркл Лиззи Канди рассказала, что герцогиня Сассекская очень злопамятна. На Кейт она озлобилась так, что не могла скрыть свою ненависть и рассказывала подружкам, как мечтает преподать британке урок вежливости.

Телеведущая Лиззи Канди подружилась с Меган на вечеринке в 2013 году. Хотя Меган поначалу была “мила” с Канди, телеведущая призналась, что актриса быстро перестала обращать на нее внимание, когда познакомилась с принцем Гарри. Поскольку они больше не друзья, Лиззи решила раскрыть все секреты Маркл.

Канди заявила, что больше всего Меган бесит любовь британской общественности к принцессе Кейт. “Она возмущена тем, как публика обожает Кэтрин. Ей нужно перестать быть озлобленной, перестать злиться и перестать быть ”бедной Меган". Неважно, сколько баночек варенья она приготовит, она должна перестать притворяться. Она не гуру стиля жизни Марта Стюарт", — отметила телеведущая.

По словам Лиззи, Маркл несколько раз нападала на Миддлтон. Она пускала слухи о проблемах в семье Уэльских. Дворец прекрасно знал, кто сливает сплетни прессе, но тщательно скрывал это, чтобы публика не догадалась о конфликте. Но когда Сассекские покинули Лондон, они устроили такой скандал, что все секреты всплыли наружу.

Это не первый раз, когда Канди негативно отзывается о герцогине, с которой она не разговаривала много лет. Ранее она заявила, что Меган “отчаянно хочет нравиться” и хочет “превзойти королевскую семью во всем, что она делает". “К сожалению для нее, привлекательность не купишь, а этого ей явно не хватает", — заявила телеведущая в беседе с Daily Mail.