Пациента с лихорадкой денге выявили в России

В Россию прилетел из Шри-Ланки мужчина, у которого диагностировали лихорадку денге. Об этом рассказали в четверг, 28 августа, в Роспотребнадзоре.

Как уточнило ведомство, 27 августа в Службу санитарно‑карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту Домодедово сообщили о пассажире с жалобами на насморк и общую слабость. От госпитализации он отказался, но дому у него подскочила температура.

Мужчину отправили в инфекционное отделение больницы, провели анализы — был поставлен диагноз "лихорадка денге". Проведены все требуемые противоэпидемические мероприятия.

Опасности распространения этой болезни в России нет, ведь лихорадка денге не передается от человека к человеку — только через укусы комаров, сообщает РИА Новости.

Двумя неделями ранее в главный внештатный специалист российского Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Владимир Чуланов подчеркивал, что специалисты пока не выявляли ни одного случая заболевания лихорадкой чикунгунья на территории России. Однако сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции.

Академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что мир напрасно успокоился, сочтя завершенной эпопею с COVID-19: есть перечень из 36 инфекций, способных спровоцировать новую пандемию. Бывший главный санитарный врач России уточнил, что в первую очередь речь идет про грипп.