Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла официальное решение о том, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) является организацией, аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ).

Как подчеркивает ведомство, киевским режимом РПЦ признана "иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена". Связь с Русской православной церковью является основанием для окончательного запрета канонического православия на Украине, отмечает ТАСС.

Это дает киевскому режиму основание, согласно документу "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", обратиться в суд с требованием о полном запрете деятельности УПЦ.

Ранее МИД Украины призвал все здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью. В Москве подчеркнули, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил, "что сделано с русским языком на Украине этими неонацистским правителями и какая судьба уготована канонической Украинской православной церкви". Дипломат также поинтересовался, звучало ли хоть раз сочетание "права человека" в тех оценках, которые Запад высказывает в отношении киевского режима за последние 11 лет после государственного переворота.