Ученые объяснили аномальную активность Солнца

На Солнце в эти дни замечена аномальная активность. За сутки ученые РАН зафиксировали по меньшей мере сотню новых пятен. При этом солнечных вспышек, обычно характерных для такого рода процессов, нет. Так что возмутило наше светило и чего ждать жителям Земли?

Это кадры появления на Солнце огромного числа солнечных пятен. Самое маленькое в разы превышает размеры земли. Появились они в южном полушарии звезды в зоне под номером 4197, сообщает лаборатория солнечной астрономии.

Для понимания этого сообщения нужно знать, что вообще такое солнечные пятна. Это места выхода трубок - силовых линий магнитного поля звезды. Когда в какой-либо части солнца происходит магнитное возмущение, то там и проявляются более тёмные по сравнению с общим цветом диска звезды области.

"То, что мы видим в качестве пятен на Солнце, это результат того, что магнитное поле блокирует выход частиц Солнца. В этих областях температура снижается, и поэтому мы эти потемнения видим", - объяснил Натан Эйсмонт, доцент кафедры физики космоса Института космических исследований РАН.

Энергия, выделяемая в результате непрекращающейся термоядерной реакции и выход которой за поверхность Солнца блокируется магнитным полем, естественно никуда не пропадает. Она копится внутри звезды и в какой-то момент может всё-таки вырваться в окружающие пространство. Тогда происходит выброс солнечной плазмы в виде протуберанцев. Их высота может составлять от несколько сотен тысяч до полутора миллионов километров. И если этот столб пламени направлен в сторону земли, жди неприятностей в виде сильнейших магнитных бурь. Это словно удар молотом по колоколу, звон которого ощущают на нашей планете не только метеозависимые люди, но и даже электроника.

"Прогноз солнечной активности остаётся неопределённым из-за противоречивых сигналов, поступающих вместе с космическими и наземными данными. С одной стороны, на Солнце сохраняется исключительно большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии. С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки явно пошёл на спад", - говорится в сообщении.

Не самым приятным объяснением происходящего может быть то, что Солнце просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам.

Если так, то ближайшее будущее может принести неприятные сюрпризы, потому что крупные центры возмущения на солнце в данный момент находятся в зоне прямого воздействия на Землю. Впрочем, активность звезды после достижения максимума в прошлом году сейчас идёт на спад. Этот процесс цикличен и равняется примерно одиннадцати годам по земному времени.

Загадок учёным добавило и то, что после появления тёмных пятен в южном полушарии ожидаемые там выбросы плазмы произошли однако в северном - вблизи центрального меридиана. Протуберанцы зарегистрированы на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости нашей планеты.