Лондон вызвал на ковер российского посла из-за ударов ВС России по Киеву

Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. Британские власти намерены высказать свое возмущение ночными атаками российской армии по Киеву и пригороду.

В сообщении британского внешнеполитического ведомства указана причина вызова дипломата. Это связано с повреждением в результате ночного удара здания Британского совета (организации, признанной нежелательной в России), передает РИА Новости.

В ночь на 28 августа ВС России нанесли ракетные удары по целям в украинской столице. Взрывы прогремели в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. Взрывы гремели в районе стадиона "Олимпийский". Целью стали апартаменты на улице Жилянская, где располагались украинские военные и наемники. Британский совет расположен через дорогу от апарт-отеля, а в соседнем бизнес-центре находилась компания "UKRSPECSYSTEMS", где разрабатывали и собирали беспилотники PD-2 и Shar. Данные о групповом ударе подтвердили в Минобороны России.