Опубликовано последнее фото Наговицыной и Луки, погибших в мучениях на пике Победы: обнимаются и выглядят счастливыми

На пике Победы в Киргизии 12 августа на высоте свыше 7000 метров из-за перелома ноги застряла альпинистка из России Наталья Наговицына. Сразу после инцидента к россиянке смогли добраться двое итальянцев. Они доставили пострадавшей еду и спальник.

При повторной попытке помочь Наталье, один из спортсменов — Лика Синигилья — погиб. У мужчины произошло обморожение и отек мозга. Вероятно, от этого же скончалась и Наговицына. Как говорят специалисты, 47-летняя альпинистка скорей всего догадывалась, что поисковая группа не может до нее добраться. Спортсменка умирала в одиночестве, мучаясь от голода и боли из-за сломанной ноги.

Издание "Известия" опубликовало последнее фото Натальи и Луки. Кадр был сделан, когда итальянец принес россиянке припасы. Тогда они оба улыбались, сидя в обнимку на горе. На кадрах Наталью можно увидеть уже со сломанной ногой.

Отметим, что близкие Наговицыной до последнего были уверены, что она жива. Сестра альпинистки Юлия Луговая упрекала спасателей в бездействии и говорила, что никто не пытается помочь Наталье.

"Разве это порядочно?! Нас игнорируют, не берут трубки. Ну можно же было сообщить хоть что-то? Никто ничего не делал для спасения Наташи. Даже дрон не хотят отправить. Ссылаются на плохую погоду, но сейчас там уже прояснилось. В какие только организации мы ни обращались, везде игнор. Я в шоке", — негодовала Юлия в беседе с "АиФ".