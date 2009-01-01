Обвинения в сексуальном насилии в отношении прокурора МУС выдвинула вторая сотрудница

Вторая женщина выступила с обвинениями в сексуальном насилии в отношении главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Как стало известно The Guardian, она работала на известного британского юриста в начале его карьеры. Хан в то время вел себя неподобающим образом, злоупотреблял своей властью над ней и неоднократно пытался склонить к сексуальной активности.

Расследование, начатое в прошлом году наблюдательным органом ООН, этим летом получило новые заявления от второй жертвы. Они относятся к 2009 году. В то время женщине было около 20 лет, и она работала неоплачиваемым стажером у Хана. Он был ведущим адвокатом защиты в МУС и других трибуналах по военным преступлениям в Гааге - в частности, представлял интересы бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.

Обе заявительницы утверждают, что Хан просил их приходить работать к нему домой. Там, как утверждают женщины, он садился рядом с ними на диван, прикасался к ним, целовал их и пытался уговорить лечь рядом с ним. Прокурор МУС все обвинения отрицает.