Алена Краснова в платье мести сделала заявление после развода с Никитой Пресняковым

Никита Пресняков и Алена Краснова развелись после 10 лет совместной жизни. 19 августа они сделали официальное заявление о расставании.

Супруги не назвали конкретную причину развода, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. "Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", — говорилось в сообщении пары.

После этого больше недели Алена хранила молчание. Однако накануне девушка появилась на публике и сделала это эффектно. Краснова на своей странице в соцсети опубликовала серию фотографий, на которых предстала в длинном вечернем платье с открытой спиной и оголенной грудью.

Поклонники Красновой тут же решили, что это заявление для Преснякова. Мол, Алена, как принцесса Диана надела платье мести, чтобы показать мужу, что она не так проста, и не будет убиваться из-за разрыва. "Никита, смотри, кого потерял и кусай локти!" — прокомментировала фото одна из подписчиц Красновой.

Народ восторгается смелостью и красотой девушки, называя ее "роковой женщиной". Однако нашлись и те, кто усмотрел в столь смелом наряде отчаяние и попытку привлечь внимание.