Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским и Трампом ночные удары по Киеву

Ночные удары ВС России по украинской столице обсудила с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. О телефонных переговорах она сообщила в соцсети X.

Как сообщила глава ЕК, темой телефонного разговора с Трампом и Зеленским стали повреждения, которые получили в результате обстрела Киева офисы ЕС. По словам фон дер Ляйен, при ночных массированных ударах по Киеву было повреждено, в частности, здание представительства Евросоюза на Украине.

Глава ЕК подчеркнула, что западные союзники Киева должны обеспечить Украине справедливый и прочный мир с надежными гарантиями безопасности. По ее словам, Европейский союз примет в этом полноценное участие.