ВКС России перехватили американский разведчик с секретным оружием

Российский истребитель перехватил над Черным морем американский патрульный противолодочный самолет Poseidon. В сети появились кадры его сопровождения, снятые, предположительно, с российского истребителя.

Ролик длится 13 секунд, затем обрывается. Автор канала Fighterbomber отмечает, что самолет Р-8 Poseidon — боевая модификация авиалайнера Boeing 737. Он способен нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески оружия.

Эксперты заметили на видео примечательную деталь: на кадрах видна выдвинутая антенна усовершенствованного бортового датчика AN/APS-154 (AAS) — удлиненного контейнера, который иногда можно увидеть установленным под фюзеляжем P-8. Это оборудование — мощная радиолокационная система. По данным экспертов, это первый случай, когда самолет с таким оборудованием замечен над Черным морем: информация о модуле AAS и его возможностях строго ограничена.