23-летнего жениха на свадьбе застрелила родственница невесты

В Турции празднования по случаю бракосочетания завершились трагедией. Погиб 23-летний жених Али Караджа.

Инцидент произошел в деревне Турпчу района Шебинкарахисар на севере страны. Али Караджа и его избранница Бейзанур Беязит зарегистрировали брак и ехали на банкет, гости решили встретить молодых залпом из пистолетов. Однако один из выстрелов оказался смертельным — пуля попала в жениха.

По версии следствия, Али застрелила одна из родственниц невесты. Женщина не умела обращаться с оружием и случайно направила пистолет в жениха. Молодого мужчину экстренно госпитализировали, медики бились за его жизнь, но пуля задела важные органы. Али умер от потери крови.

Стрелявшая была задержана на месте. В ее доме правоохранители нашли два нелицензированных пистолета.

Жители Турции в шоке от произошедшего. Народ уверен, что трагедия не случилась бы, если бы варварский обычай запретили на законодательном уровне. Мол, это далеко не первый случай, когда пальба на свадьбе приводит к гибели человека.

"Проблема решаема на раз: введите законодательно конские штрафы или срок тюремный от 10 лет — и сразу вся стрельба прекратится", — высказался один из пользователей Сети.